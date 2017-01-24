Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 10,5 млрд куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 22 января уменьшился до 10,526 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 54,87 млн куб. м газа.
При этом в данных за 17 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 39,18 млн куб. м, из Польши - 4,11 млн куб. м, из Венгрии - 1,31 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 34%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.