Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 10,5 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 22 січня зменшився до 10,526 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 54,87 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 17 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 39,18 млн куб. м, з Польщі - 4,11 млн куб. м, з Угорщини - 1,31 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 34%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.