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Украина сократила потребление газа в 2017 году на 15%

Киев • УНН

 • 12225 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Украине в течение 2017 потребление газа составило 28,4 млрд куб.м, что на 14,9% меньше, чем в 2016 году, но без учета объемов газа на производственно-технологические нужды "Укртрансгаза", облгазов и добывающих предприятий, передает УНН со ссылкой на данные пресс-службы ПАО "Укртрансгаз".

Украина сократила потребление газа в 2017 году на 15%

"Украинским потребителям всех категорий транспортировано магистральными газопроводами 28,4 млрд м3 газа, что на 14,9% меньше, чем в 2016 году. Показатель потребления газа Украиной указанный без учета объемов газа для производственно-технологических нужд (ПТП) Укртрангаза, облгазов и добывающих предприятий", - отметили в пресс-службе.

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В ПАО также отметили, что в связи со значительным ростом объемов газотранспортной работы, в частности транзита, "Укртрансгаз" увеличил использование природного газа для собственных ПТП до 2,2 млрд куб.м по сравнению с 1,7 млрд куб.м в 2016 году.

Как сообщал УНН, в январе-ноябре 2017 населения использовало 24,5 млрд куб. м газа, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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