Україна зменшила споживання газу у 2017 році на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Україні протягом 2017 року споживання газу становило 28,4 млрд куб.м, що на 14,9% менше, ніж у 2016 році, але без врахування обсягів газу на виробничо-технологічні потреби “Укртрансгазу”, облгазів та видобувних підприємств, передає УНН з посиланням на дані прес-служби ПАТ “Укртрансгаз”.
“Українським споживачам всіх категорій протранспортовано магістральними газопроводами 28,4 млрд м3 газу, що на 14,9% менше, ніж у 2016 році. Показник споживання газу Україною вказаний без врахування обсягів газу для виробничо-технологічних потреб (ВТП) Укртрангазу, облгазів та видобувних підприємств”, — зазначили у прес-службі.
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У ПАТ також зазначили, що у зв’язку зі значним зростанням обсягів газотранспортної роботи, зокрема транзиту, “Укртрансгаз” збільшив використання природного газу для власних ВТП до 2,2 млрд куб.м, порівняно з 1,7 млрд куб.м у 2016 році.
Як повідомляв УНН, протягом січня-листопада 2017 року населення використало 24,5 млрд куб. м газу, що на 4,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.