Украина увеличила на 15% транзит российского газа

По информации "Укртрансгаза", наибольшие объемы транспортирования газа в этом году российский "Газпром" заказывал в зимний период: в январе - 8,9 млрд куб.м и во время остановки на ремонт обходного подводного газопровода "Северный поток" - в августе и сентябре - 8,8 млрд и 8,4 млрд куб.

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В то же время, как сообщили в пресс-службе общества, "Газпром" систематически не выполняет технические обязательства по контракту на транзит газа по соблюдению давлений газа в магистральных газопроводах.

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Напомним, транзит газа по территории Украины в Европу в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 18,5% - до 77,4 млрд куб. м.

По данным "Укртрансгаза", на 13 ноября 2016 транзит составил 68,8 млрд куб.м, а общий объем транзита за 12 месяцев 2016 года - 82,2 млрд куб.м.