Украина увеличила на 15% транзит российского газа

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 611 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 27360 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55145 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74572 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81014 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80259 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63768 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100176 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100761 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украина увеличила на 15% транзит российского газа

Украина увеличила на 15% транзит российского газа

Киев  •  УНН

 • 13133 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина по состоянию на 13 ноября 2017 через газотранспортную систему транспортировала в страны ЕС 80,8 млрд куб.м российского газа, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2016 года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОАО "Укртрансгаз".

По информации "Укртрансгаза", наибольшие объемы транспортирования газа в этом году российский "Газпром" заказывал в зимний период: в январе - 8,9 млрд куб.м и во время остановки на ремонт обходного подводного газопровода "Северный поток" - в августе и сентябре - 8,8 млрд и 8,4 млрд куб.

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В то же время, как сообщили в пресс-службе общества, "Газпром" систематически не выполняет технические обязательства по контракту на транзит газа по соблюдению давлений газа в магистральных газопроводах.

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Напомним, транзит газа по территории Украины в Европу в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 18,5% - до 77,4 млрд куб. м.

По данным "Укртрансгаза", на 13 ноября 2016 транзит составил 68,8 млрд куб.м, а общий объем транзита за 12 месяцев 2016 года - 82,2 млрд куб.м.

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