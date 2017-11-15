Україна збільшила на 15% транзит російського газу

За інформацією “Укртрансгазу”, найбільші обсяги траспортування газу в цьому році російський “Газпром” замовляв в зимовий період: у січні — 8,9 млрд куб.м та під час зупинки на ремонт обхідного підводного газопроводу “Північний потік” — у серпні та вересні — 8,8 млрд і 8,4 млрд куб.

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Водночас, як поінформували у прес-службі товариства, “Газпром” систематично не виконує технічні зобов’язання за контрактом на транзит газу щодо дотримання тисків газу в магістральних газопроводах.

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Нагадаємо, транзит газу територією України в Європу у січні-жовтні цього року у порівнянні з аналогічним періодом збільшився на 18,5% — до 77,4 млрд куб. м.

За даними “Укртрансгазу”, станом на 13 листопада 2016 року транзит становив 68,8 млрд куб.м, а загальний обсяг транзиту за 12 місяців 2016 року — 82,2 млрд. куб.м.