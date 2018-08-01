Украина увеличила экспорт в Канаду

"Результаты действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, которая действует уже год, оказались положительными - по итогам 2017 года экспорт украинских товаров вырос на 74%. И экспорт товаров продолжает расти: за первые 5 месяцев этого года он увеличился еще на 37%", - написал Президент.

Напомним, сегодня около 11 тыс. украинских компаний поставляют свою продукцию в страны Европейского Союза.

Как сообщал УНН, за пять месяцев внешнеторговый оборот между Украиной и ЕС увеличился на 7,8%.