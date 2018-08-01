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Україна збільшила експорт до Канади

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. За підсумками минулого року експорт українських товарів до Канади зріс на 74%. Про це Президент України Петро Порошенко написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Результати дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, яка діє вже рік, виявилися позитивними – за підсумками 2017-го експорт українських товарів зріс на 74%. І експорт товарів продовжує зростати: за перші 5 місяців цього року він збільшився іще на 37%", - написав Президент.

Нагадаємо, на сьогодні близько 11 тис. українських компаній поставляють свою продукцію до країн Європейського Союзу.

Як повідомляв УНН, за п’ять місяців зовнішньоторговельний обіг між Україною та ЄС збільшився на 7,8%.

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