Украина завоевала пятую медаль ЧЕ по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Елена Федорова принесла Украине серебряную награду домашнего чемпионата Европы по прыжкам в воду, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Наша опытная спортсменка показала второй результат в индивидуальном на трамплине 1 м, разместившись на пьедестале между российскими прыгунами. Всего в финале соревновались 12-ро спортсменок.
Стоит отметить, Федорова отметила возвращение в большой спорт “серебром” и стала уже 16-кратной медалисткой чемпионатов Европы по прыжкам в воду.
Добавим, в копилке “желто-синих” два “золота” и три “серебра”.