Україна завоювала п'яту медаль ЧЄ зі стрибків у воду

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Олена Федорова принесла Україні срібну нагороду домашнього чемпіонату Європи зі стрибків у воду, інформує УНН з посиланням на НОК України.

Наша досвідчена спортсменка показала другий результат в індивідуалі на трампліні 1м, розмістившись на п'єдесталі між російськими стрибунками. Загалом у фіналі змагалися 12-ро спортсменок.

Варто зазначити, Федорова відзначила повернення у великий спорт "сріблом" і стала вже 16-разовою медалісткою чемпіонатів Європи зі стрибків у воду.

Додамо, в скарбничці "жовто-блакитних" два "золота" і три "срібла".

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