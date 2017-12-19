Украина "заваливает" ЕС пластиковым мусором - Москаль

“Как только в горах выпадают сильные дожди, переполнены потоки сносят с гор массу выброшенного людьми хлама, в основном пластикового. Параллельно реки забирают стихийные свалки, которые люди устраивают прямо на берегах. Все это разными притоками попадает в Боржаву, Латорицу, Уж и Тису, которые несут отходы в Словакию и Венгрию ”, - отметил он.

По его словам, таких “подарков” в ЕС своим соседям не делает ни одна страна.

“И венгры, и словаки вынуждены очищать украинское мусора специальными баржами, вывозить на свалки, после чего писать нам „ноты протеста“.

Мы просим прощения, обещаем исправиться, а потом наступает новый паводок, и все начинается сначала. А все потому, что наши люди только на словах хотят в Европу. А на делах ведут себя по-свински у себя дома, а в Европе передают вот такие „приветы“ из твердых бытовых отходов”, — резюмировал он.

Напомним, многие европейские страны решают проблему накопления пластикового мусора с помощью депозитной (залоговой) системы сбора тары. Она действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%.

Украинские нардепы предлагают перенять успешный опыт европейских стран, поэтому в ВР зарегистрировали законопроект № 5614 “О системе сбора и утилизации тары”, однако он до сих пор так и не рассмотрен. Пока в украинском парламенте размышляют, Беларусь взялась внедрять у себя европейскую систему и уже к 2020 году планирует ее полностью реализовать.

Справка УНН: принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат — он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдают — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.