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Украина осталась без медалей в биатлонной "Рождественской гонке"

Украина осталась без медалей в биатлонной "Рождественской гонке"

Киев • УНН

 • 8181 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В немецком Гельзенкирхене прошла традиционная "Рождественская гонка", победу в которой разыграли две немецкие пары. На высшую ступень пьедестала почета в гонке преследования поднялись Ванесса Хинц и Симон Шемпп, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Украины.

Точность подвела украинскую пару Елена Пидгрушная / Сергея Семенова. Наши спортсмены уже в масс-старте восемью промахами изрядно усложнили себе перспективу подняться на пьедестал почета. А девять кругов штрафа, которые стали рекордными в этой гонке преследования, перечеркнули любые перспективы на положительный результат.

В итоге к финишу украинцы пришли девятым с отставание в 1 минуту и ​​20 секунд, опередив лишь записных аутсайдеров гонки из Канады - Меган Тэнди и Максимилиана Дейвиса.

Вторым к концу гонки пришел другой немецкий дуэт Франциска Хильдебранд / Лессер (6 промахов) +16,7 с. Заперли пьедестал почета россияне - Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (7) +40,2 с.

Напомним, что с 5 января в немецком Оберхофе стартует 4-й этап Кубка мира.

 

Украинские Национальные Новости

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