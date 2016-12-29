Украина осталась без медалей в биатлонной "Рождественской гонке"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В немецком Гельзенкирхене прошла традиционная "Рождественская гонка", победу в которой разыграли две немецкие пары. На высшую ступень пьедестала почета в гонке преследования поднялись Ванесса Хинц и Симон Шемпп, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Украины.
Точность подвела украинскую пару Елена Пидгрушная / Сергея Семенова. Наши спортсмены уже в масс-старте восемью промахами изрядно усложнили себе перспективу подняться на пьедестал почета. А девять кругов штрафа, которые стали рекордными в этой гонке преследования, перечеркнули любые перспективы на положительный результат.
В итоге к финишу украинцы пришли девятым с отставание в 1 минуту и 20 секунд, опередив лишь записных аутсайдеров гонки из Канады - Меган Тэнди и Максимилиана Дейвиса.
Вторым к концу гонки пришел другой немецкий дуэт Франциска Хильдебранд / Лессер (6 промахов) +16,7 с. Заперли пьедестал почета россияне - Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (7) +40,2 с.
Напомним, что с 5 января в немецком Оберхофе стартует 4-й этап Кубка мира.