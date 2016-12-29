Україна залишилась без медалей в біатлонній "Різдвяній гонці"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У німецькому Гельзенкірхені пройшла традиційна “Різдвяна гонка”, перемогу в якій розіграли дві німецькі пари. На вищий щабель п’єдесталу пошани у гонці переслідування піднялися Ванесса Хінц і Симон Шемпп, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерації біатлону України.
Точність підвела українську пару Олену Підгрушну/Сергія Семенова. Наші спортсмени вже в мас-старті вісьмома промахами неабияк ускладнили собі перспективу піднятися на п’єдестал пошани. А дев’ять кіл штрафу, що стали рекордними в цій гонці переслідування, перекреслили будь-які перспективи на позитивний результат.
У підсумку до фінішу українці прийшли дев’ятими з відставання у 1 хвилину та 20 секунд, випередивши лише записних аутсайдерів перегонів з Канади — Меган Тенді і Максиміліана Дейвіса.
Другим до кінця перегонів дійшов інший німецький дует Франциска Хільдебранд/Ерік Лессер (6 промахів) +16,7 с. Замкнули п’єдестал пошани росіяни — Ольга Подчуфарова/Олексій Волков (7) +40,2 с.
Нагадаємо, що з 5-го січня в німецькому Обергофі стартуватиме 4-й етап Кубку світу.