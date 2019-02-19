Украина призвала кинотеатры в США отказаться от проката российского фильма
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Посольство Украины в США призвало ряд американских кинотеатров отказаться от показа в них российской пропагандистской киноленты "Т-34". Об этом говорится в распространенном в ночь на вторник заявлении посольства Украины в Вашингтоне, передает УНН.
"Посольство Украины в США сегодня обратилось к ряду американских кинотеатров в связи с показом в них российской пропагандистской киноленты "Т-34". Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны", - указали в посольстве.
Также в украинском диппредставительстве поблагодарили "представителей украинской общины в США, которым уже удалось остановить показы фильма "Т-34" в их городах" и попросили всех других активистов "присоединиться к совместным усилиям и обратиться в местные кинотеатры с призывом о запрете показа фильма".
Напомним, за четыре года в Украине запретили показ 780 российских фильмов.