Україна закликала кінотеатри в США відмовитися від прокату російського фільму

"Посольство України в США сьогодні звернулось до низки американських кінотеатрів у зв’язку з показом у них російської пропагандистської кінострічки "Т-34". Посольство закликало кінотеатри відмовитись від демонстрації фільму, який відкрито поширює та популяризує сучасну агресію Російської Федерації у світі, жертвою якої стала і Україна, використовуючи для цього історичну пам'ять про героїв Другої світової війни", - вказали у посольстві.

Також в українському диппредставництві подякували "представникам української громади в США, яким вже вдалось зупинити покази фільму "Т-34" у їхніх містах" та попросили всіх інших активістів "приєднатись до спільних зусиль та звернутись до місцевих кінотеатрів з закликом про заборону показу кінострічки".

Нагадаємо, за чотири роки в Україні заборонили показ 780 російських фільмів.