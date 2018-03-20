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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22086 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 28547 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74156 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80124 просмотра

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Украина за неделю нарастила запасы угля почти на 2%

Украина за неделю нарастила запасы угля почти на 2%

Киев  •  УНН

 • 8948 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ за неделю увеличились на 30,8 тысяч тонн или на 1,8%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.

В частности, по состоянию на 19 марта 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины сохранялось 1 млн 756,1 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. По состоянию на 12 февраля уровень запасов достигал 1 млн 725,3 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы увеличились на 30,8 тысяч тонн или 1,8%.

Напомним, Министерство финансов Украины пообещало, что выделит до конца марта миллиард гривен гарантии для угольной отрасли.

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