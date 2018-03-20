Украина за неделю нарастила запасы угля почти на 2%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ за неделю увеличились на 30,8 тысяч тонн или на 1,8%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.
В частности, по состоянию на 19 марта 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины сохранялось 1 млн 756,1 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. По состоянию на 12 февраля уровень запасов достигал 1 млн 725,3 тысяч тонн угля.
Таким образом, за неделю запасы увеличились на 30,8 тысяч тонн или 1,8%.
Напомним, Министерство финансов Украины пообещало, что выделит до конца марта миллиард гривен гарантии для угольной отрасли.