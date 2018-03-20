Україна за тиждень наростила запаси вугілля майже на 2%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ за тиждень збільшились на 30,8 тисяч тонн або на 1,8%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.
Зокрема, станом на 19 березня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалося 1 млн 756,1 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. Станом на 12 лютого рівень запасів сягав 1 млн 725,3 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси збільшились на 30,8 тисяч тонн або 1,8%.
Нагадаємо, до кінця березня Міністерство фінансів України пообіцяло, що виділить мільярд гривень гарантії для вугільної галузі.