Украина с начала мая пополнила запасы газа в ПХГ на меньше чем 2%

КИЕВ. 28 мая. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 26 мая увеличился до 15,552 млрд куб. м, при этом с начала мая, когда возобновилась закачка газа в хранилища, - всего на около 266 млн куб. м, или рост запасов на 1,74%, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".