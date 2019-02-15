Украина и Азербайджан обсудили вопросы энергетики

"Первая двусторонняя встреча на Мюнхенской конференции с азербайджанскими друзьями, и снова об энергетике", - написал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня стартует 55-а Мюнхенская конференция по безопасности, среди тем: Украина, Сирия и Венесуэла

Как сообщал УНН, Турция и Азербайджан запустили Трансанатолийский газопровод.

Напомним, Азербайджан пригласил Украину присоединиться к участию в проекте "Южный газовый коридор", через который будет поставляться газ из Азербайджана в страны ЕС.

Добавим, проект "Южного газового коридора" включает в себя в том числе строительство в Турции Трансанатолийского трубопровода (TANAP), по которому газ будет поставляться в страны ЕС в обход России и который введен в эксплуатацию 12 июня.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет получать газ по газопроводу TANAP через Болгарию и Румынию.