Украина и Азербайджан обсудили вопросы энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с азербайджанскими коллегами вопросы энергетики. Об этом Климкин написал в Twitter, передает УНН.
"Первая двусторонняя встреча на Мюнхенской конференции с азербайджанскими друзьями, и снова об энергетике", - написал министр.
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Как сообщал УНН, Турция и Азербайджан запустили Трансанатолийский газопровод.
Напомним, Азербайджан пригласил Украину присоединиться к участию в проекте "Южный газовый коридор", через который будет поставляться газ из Азербайджана в страны ЕС.
Добавим, проект "Южного газового коридора" включает в себя в том числе строительство в Турции Трансанатолийского трубопровода (TANAP), по которому газ будет поставляться в страны ЕС в обход России и который введен в эксплуатацию 12 июня.
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет получать газ по газопроводу TANAP через Болгарию и Румынию.