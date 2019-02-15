Україна й Азербайджан обговорили питання енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін на полях Мюнхенської конференції з безпеки обговорив з азербайджанськими колегами питання енергетики. Про це Клімкін написав у Twitter, передає УНН.
"Перша двостороння зустріч на Мюнхенській конференції з азербайджанськими друзями, і знову про енергетику", - написав міністр.
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Як повідомляв УНН, Туреччина та Азербайджан запустили Трансанатолійський газопровід.
Нагадаємо, Азербайджан запросив Україну долучитися до участі в проекті "Південний газовий коридор", через який буде поставлятися природний газ з Азербайджану до країн ЄС.
Додамо, проект "Південного газового коридору" включає у себе зокрема будівництво у Туреччині Трансанатолійського трубопроводу (TANAP), яким газ буде поставлятися в країни ЄС в обхід Росії і який введений в експлуатацію 12 червня.
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна отримуватиме газ по газопроводу TANAP через Болгарію й Румунію.