Украина уже более 330 дней не покупает газ у России - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украина уже более 330 дней не покупает газ с территории Российской Федерации. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, передает УНН.
"Украина уже более 330 дней не покупает газ ву России", - цитирует Д.Шимкива пресс-служба АП в Twitter.
Кроме того, в рамках реформы энергетического сектора, он отметил, что в сентябре принят Закон о регуляторе в сфере энергетики и коммунальных услуг. Также в первом чтении прошел закон "О рынке электрической энергии".
Принято 100 местных программ энергоэффективности.
Напомним, Правительство до конца года разработает энергетическую стратегию Украины.