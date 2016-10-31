Украина уже более 330 дней не покупает газ у России - АП

"Украина уже более 330 дней не покупает газ ву России", - цитирует Д.Шимкива пресс-служба АП в Twitter.

Кроме того, в рамках реформы энергетического сектора, он отметил, что в сентябре принят Закон о регуляторе в сфере энергетики и коммунальных услуг. Также в первом чтении прошел закон "О рынке электрической энергии".

Принято 100 местных программ энергоэффективности.

Напомним, Правительство до конца года разработает энергетическую стратегию Украины.