Україна вже понад 330 днів не купує газ у Росії - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Україна вже понад 330 днів не купує газ з території Російської Федерації. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків, передає УНН.
“Україна вже понад 330 днів не купує газ у Росії”, — цитує Д.Шимківа прес-служба АП у Twitter.
Крім того, в рамках реформи енергетичного сектору, він зазначив, що у вересні прийнятий Закон про регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг. Також у першому читанні пройшов закон “Про ринок електричної енергії”.
Прийнято 100 місцевих програм енергоефективності.
Нагадаємо, Уряд до кінця року розробить енергетичну стратегію України.