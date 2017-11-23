Украина потеряла 5 позиций в обновленном рейтинге ФИФА

Сейчас "желто-голубая" национальная команда занимает 35 место (781 балл). На 18 очков Украина отстает от Шотландии и опережает также на 18 очков ДР Конго.

В топ-пятерке рейтинга изменений не произошло. Германия продлила занимать первую позицию, второй - Бразилия, третья - Португалия. Сборная Испании поднялась на две позиции и теперь "Фурия Роха" шестая.

Примечательно, что в топ-10 ворвалась Швейцария, сделав три шага вверх и занимая восьмое место.

Как сообщалось ранее, в Львове национальная сборная обыграла в спарринге команду Словакии со счетом 2:1.