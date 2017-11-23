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Україна втратила 5 позицій в оновленому рейтингу ФІФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних команд, у якому Україна після листопадового товариського матчу опустилися на п’ять позицій, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.

Наразі "жовто-блакитна" національна команда посідає 35 місце (781 бал). На 18 очок Україна відстає від Шотландії і випереджає також на 18 очок ДР Конго.

У топ-п’ятірці рейтингу змін не відбулося. Німеччина продовжила посідати першу позицію, друга – Бразилія, третя – Португалія. Збірна Іспанії піднялася на дві позиції і тепер "Фурія Роха" шоста.

Примітно, що у топ-10 увірвалась Швейцарія, зробивши три кроки вгору і займаючи восьму сходинку.

Як повідомлялося раніше, у Львові національна збірна обіграла у спарингу команду Словаччини з рахунком 2:1.

Українські Національні Новини

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