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Украина вступит в НАТО не раньше 2020 года, но после референдума - И.Фриз

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз заявила, что согласно позиции Президента Украины, вступление нашего государства в Североатлантический Альянс может состояться только при условии достижения соответствующих критериев и одобрение этого шага гражданами Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

Украина вступит в НАТО не раньше 2020 года, но после референдума - И.Фриз

“Интервью президента Украины Петра Порошенко изданию Berliner Morgenpost спровоцировало появление слухов и домыслов о намерениях проведения в Украине референдума по этому вопросу. В связи с этим, как Председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО, хочу заявить что:

— цель вступления в НАТО определено одним из стратегических приоритетов внешней политики Украины.

— вступление государства в НАТО, в соответствии с правилами и процедурами, предусматривает достижение критериев для обретения членства. Украина активно работает над приведением военной и гражданской составляющей в соответствие с этими критериями. Достижение этих критериев запланировано на 2020 год согласно Военной Доктрине Украины”, — отметила народный депутат.

И.Фриз отметила, что заявление Президента полностью повторяет тезис, что высказан  им в ноябре 2014 года на встрече с Президентом Литвы Далей Грибаускайте: “Решение о вступлении Украины в НАТО — исключительная компетенция украинского народа... В НАТО вступим не раньше 2020 года, но после референдума. Это последовательная позиция Украины по вопросу интеграции в Североатлантический Альянс”.

“Хочу заметить, что референдум не является основанием вступления в НАТО. В соответствии со Статьей 10 Североатлантического Договора „стороны могут, по единогласному согласию, пригласить любое другое европейское государство присоединиться к НАТО“. Таким образом, вопрос вступления инициируется коллегиальным и консенсусным решением стран-членов Альянса в виде приглашения. Только после исполнения этого решения, если страна-кандидат достигает критериев членства, целесообразно проводить референдум”, — сообщила народный депутат

Напомним, Президент України Петр  Порошенко заявил, что намер провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО.

 

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