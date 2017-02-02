Україна вступить до НАТО не раніше 2020 року, але після референдуму - І.Фріз
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Голова постійної делегації України в ПА НАТО, народний депутат Ірина Фріз заявила, що згідно позиції Президента України, вступ нашої держави до Північноатлантичного Альянсу може відбутися тільки за умови досягнення відповідних критеріїв та схвалення цього кроку громадянами України, передає УНН із посиланням на прес-службу БПП.
“Інтерв’ю президента України Петра Порошенко виданню Berliner Morgenpost спровокувало появу чуток та домислів про наміри проведення в Україні референдуму з цього питання. У зв’язку з цим, як Голова постійної делегації України в ПА НАТО, хочу заявити що:
— ціль вступу до НАТО визначена одним з стратегічних пріоритетів зовнішньої політики України.
— вступ держави до НАТО, згідно з правилами та процедурами, передбачає досягнення критеріїв для набуття членства. Україна активно працює над приведенням військової та цивільної складової у відповідність до цих критеріїв. Досягнення цих критеріїв заплановане на 2020 рік згідно з Воєнною Доктриною України”, — зазначила народний депутат.
І.Фріз наголосила, що заява Президента повністю повторює тезу, що висловлена ним у листопаді 2014 року на зустрічі з Президентом Литви Далею Грібаускайте: “Рішення про вступ України до НАТО — виключна компетенція українського народу... В НАТО вступимо не раніше 2020 року, але після референдуму. Це послідовна позиція України щодо питання інтеграції до Північноатлантичного Альянсу”.
“Хочу зауважити, що референдум не є підставою вступу до НАТО. Згідно зі Статтею 10 Північноатлантичного Договору „сторони можуть, за одностайної згоди, запросити будь-яку іншу європейську державу приєднатись до НАТО“. Таким чином, питання вступу ініціюється колегіальним та консенсусним рішенням країн-членів Альянсу у вигляді запрошення. Лише після виконання цього рішення, якщо країна-кандидат досягає критеріїв членства, доцільно проводити референдум”, — повідомила народний депутат.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести референдум про вступ країни в альянс НАТО.