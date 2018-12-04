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Украина все еще "сырьевой придаток" - эксперт

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Несмотря на некоторые достижения на мировых рынках, Украина остается "сырьевым придатком" для развитых стран. Об этом в комментарии УНН заявил председатель Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал.

"По итогам 10 месяцев этого года экспорт сырья из Украины составил 92%, экспорт готовой продукции - 8%.

Это в денежном выражении, если считать подсолнечное масло, которое продается в цистернах как сырье. Потому у меня рука не поднимается называть ее готовой продукцией - за рубежом ее пакуют, фасуют и продают в ритейл конечному потребителю.

Если считать масло как готовую продукцию, то мы экспортировали 15% готовой продукции, и соответственно 85% сырья", - сказал он.

Перспективы увеличения экспорта готовой продукции за рубеж есть. Но они туманны, говорит Шаповал.

В следующем году господдержку АПК расширили на перерабатывающие комплексы. Но это позволит нарастить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью при условии, что заложенные средства будут использованы, говорит эксперт.

"В целом инициатива хорошая. Похожа на ту, когда человек попал в шторм, а ему бросают спасательный круг и надеются, что он им воспользуется", - говорит Шаповал.

Также, по словам эксперта, может сработать механизм уменьшения ставок НДС на экспортные торговые операции. Кроме того, можно пойти по пути создания экспортно-кредитного агентства. Последняя будет страховать грузы украинских аграриев и выдавать посильные кредиты для представителей среднего бизнеса, говорит эксперт.

"Единой модели не существует. Но все вышеперечисленное позволит улучшить ситуацию с экспортом готовой продукции", - говорит Шаповал.

Поэтому, отечественным производителям и экспортерам есть над чем работать, убежден эксперт и добавляет, что украинскую продукцию за рубежом ждут.

"Если мы говорим, например, о мясе, в частности - говядине, то нам надо развивать рынок Китая, стран Ближнего Востока. Относительно свинины - это Южная Африка, Сингапур, Вьетнам. В этих странах нас готовы видеть с нашей африканской чумой свиней", - пояснил эксперт.

Отдельной темой является производство и экспорт украинской курятины, продолжил Шаповал.

"На этом рынке у нас сформировался лидер - компания "Мироновский хлебопродукт". Именно она обеспечивает мясом птицы как отечественного, так и зарубежного покупателя. МХП сегодня движется в правильном направлении. Это - Ближний Восток, Африка и страны юго-восточной Азии. Страны, где потребление мяса птицы будет расти.

А еще МХП делает реально крутой бренд, и все для того, чтобы его продвигать. Если бы не МХП, у нас было бы минус 165 тыс. тонн экспорта по курице, и еще более отрицательный баланс между экспортом и импортом", - сказал он.

Украинские Национальные Новости

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