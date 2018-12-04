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Україна все ще "сировинний придаток" - експерт

Київ • УНН

 • 9347 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Попри деякі досягнення на світових ринках, Україна лишається "сировинним придатком" для розвинених країн. Про це в коментарі УНН заявив голова Ради з питань експорту продовольства (UFEB) Богдан Шаповал.

Україна все ще "сировинний придаток" - експерт

"За підсумками 10 місяців цього року експорт сировини з України становив 92%, експорт готової продукції - 8%.

Це у грошовому вираженні, якщо рахувати соняшникову олію, яка продається у цистернах як сировина. Бо у мене рука не піднімається називати її готовою продукцією - за кордоном її пакують, фасують і продають у рітейл кінцевому споживачу.

Якщо рахувати олію як готову продукцію, то ми експортували 15% готової продукції, і відповідно 85% сировини", - сказав він.

Перспективи збільшення експорту готової продукції за кордон є. Але вони туманні, каже Шаповал.

Наступного року держпідтримку АПК розширили на переробні комплекси. Але це дозволить наростити експорт продукції із доданою вартістю за умови, що закладені кошти будуть використані, каже експерт.

"Загалом ініціатива хороша. Схожа на ту, коли людина потрапила у шторм, а їй кидають рятувальний круг і сподіваються, що вона ним скористається", - говорить Шаповал.

Також, за словами експерта, може спрацювати механізм зменшення ставок ПДВ на експортні торгові операції. Крім того, можна піти шляхом створення експортно-кредитної агенції. Остання страхуватиме вантажі українських аграріїв та видаватиме посильні кредити для представників середнього бізнесу, говорить експерт.

"Єдиної моделі не існує. Але усе вищеперераховане дозволить покращити ситуацію із експортом готової продукції", - говорить Шаповал.

Тож, вітчизняним виробникам та експортерам є над чим працювати, переконаний експерт та додає, що українську продукцію за кордоном чекають.

"Якщо ми говоримо, наприклад, про м'ясо, зокрема - яловичину, то нам треба розвивати ринок Китаю, країн близького Сходу. Щодо свинини - це Південна Африка, Сінгапур, В'єтнам. У цих країнах нас готові бачити із нашою африканською чумою свиней", - пояснив експерт.

Окремою темою є виробництво та експорт української курятини, продовжив Шаповал.

"На цьому ринку у нас сформувався лідер - компанія "Миронівський хлібопродукт". Саме вона забезпечує м'ясом птиці як вітчизняного, так і закордонного покупця. МХП сьогодні рухається у правильному напрямку. Це - Близький Cхід, Африка, і країни південно-східної Азії. Країни, де споживання м'яса птиці буде рости.

А ще МХП робить реально крутий бренд, і все для того, щоб його просувати. Якби не МХП, у нас було б мінус 165 тис. тонн експорту по курці, і ще більш негативний баланс між експортом та імпортом", - сказав він.

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