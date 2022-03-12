Украина впервые в истории выиграла медальный зачет по биатлону на Паралимпиаде

Детали

Награды были добыты в средней дистанции в биатлоне среди спортсменов с нарушениями зрения.

Золотые награды завоевали Оксана Шишкова с гайдом Марченко Андреем и Казик Александр с гайдом Кучерявым Сергеем.

Первое свое "серебро" получил двукратный чемпион Пекина-2022 Лукьяненко Виталий с гайдом Бабарем Борисом.

Следовательно, в активе сборной - 25 медалей, среди них 9 "золотых", 10 "серебряных" и 6 "бронзовых".

Заметим, что по итогам соревновательных дней в парабиатлоне Украина получила 22 награды, восемь из которых стали "золотыми". И благодаря этому одержала победу в зачете впервые в истории. Ближайшим преследователем паралимпийской сборной Украины по биатлону стал Китай. Местные спортсмены завоевали 12 медалей.

Напомним

Свитолина провела благотворительную акцию в США для помощи украинским беженцам.