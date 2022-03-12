Україна вперше в історії виграла медальний залік з біатлону на Паралімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Українські паралімпійці завоювали шість медалей в рамках останнього біатлонного
змагального дня на Паралімпійських іграх у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.
Деталі
Нагороди були здобуті у середній дистанції у біатлоні серед спортсменів з порушеннями зору.
Золоті нагороди вибороли Оксана Шишкова з гайдом Марченком Андрієм та Казік Олександр з гайдом Кучерявим Сергієм.
Перше своє "срібло" здобув дворазовий чемпіон Пекіну-2022 Лук‘яненко Віталій з гайдом Бабарем Борисом.
Відтак, у доробку збірної - 25 медалей, з них 9 "золотих", 10 "срібних" та 6 "бронзових".
Зауважимо, що за підсумками змагальних днів у парабіатлоні Україна здобула 22 нагороди, вісім з яких стали "золотими". І завдяки цьому здобула перемогу у заліку вперше в історії. Найближчим переслідувачем паралімпійської збірної України з біатлону став Китай. Місцеві спортсмени здобули 12 медалей.
Нагадаємо
Світоліна провела благодійну акцію в США для допомоги українським біженцям.