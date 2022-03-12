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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3027 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна вперше в історії виграла медальний залік з біатлону на Паралімпіаді

Україна вперше в історії виграла медальний залік з біатлону на Паралімпіаді

Київ • УНН

 • 140769 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Українські паралімпійці завоювали шість медалей в рамках останнього біатлонного
змагального дня на Паралімпійських іграх у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.

Деталі

Нагороди були здобуті у середній дистанції у біатлоні серед спортсменів з порушеннями зору.

Золоті нагороди вибороли Оксана Шишкова з гайдом Марченком Андрієм та Казік Олександр з гайдом Кучерявим Сергієм.

Перше своє "срібло" здобув дворазовий чемпіон Пекіну-2022 Лук‘яненко Віталій з гайдом Бабарем Борисом.

Відтак, у доробку збірної - 25 медалей, з них 9 "золотих", 10 "срібних" та 6 "бронзових".

Зауважимо, що за підсумками змагальних днів у парабіатлоні Україна здобула 22 нагороди, вісім з яких стали "золотими". І завдяки цьому здобула перемогу у заліку вперше в історії. Найближчим переслідувачем паралімпійської збірної України з біатлону став Китай. Місцеві спортсмени здобули 12 медалей.

Нагадаємо

Світоліна провела благодійну акцію в США для допомоги українським біженцям.

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