Украина впервые стала членом Бюро Ассамблеи ООН по окружающей среде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Украину избрали в состав Бюро Ассамблеи ООН по окружающей среде. Это решение поддержали ее государства-члены на пленарном заседании 5-й сессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кабмин Украины.
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Александра Краснолуцкого, заместителя Министра экологии и природных ресурсов Украины, избран в состав Бюро Ассамблеи ООН по окружающей среде.
Это событие является знаковым, ведь Украина впервые будет представлять восточноевропейскую группу UNEP.
Следует отметить, что программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) является основным органом ООН в сфере охраны окружающей среды. Его деятельность охватывает широкий спектр вопросов и проблем, связанных с окружающей средой и устойчивым развитием.
Руководящим органом Ассамблеи ООН по окружающей среде является Бюро Ассамблеи, которое координирует и определяет повестку дня очередной сессии.
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Экологическая ассамблея собирается каждые два года, чтобы определить приоритеты глобальной экологической политики, разработать международные экологические стандарты и утвердить новый состав Бюро.