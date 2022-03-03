Україна вперше стала членом Бюро Асамблеї ООН з навколишнього середовища
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Україну обрали до складу Бюро Асамблеї ООН з навколишнього середовища. Це рішення підтримали її держави-члени на пленарному засіданні 5-ї сесії. Про це повідомляє УНН з посиланнян на Кабмін України.
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Олександра Краснолуцького, заступника Міністра екології та природних ресурсів України, обрано до складу Бюро Асамблеї ООН з навколишнього середовища.
Ця подія є знаковою, адже Україна вперше представлятиме Східноєвропейську групу UNEP.
Слід зазначити, що програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) є основним органом ООН у сфері охорони навколишнього середовища. Його діяльність охоплює широкий спектр питань і проблем, пов'язаних з довкіллям та сталим розвитком.
Керівним органом Асамблеї ООН з навколишнього середовища є Бюро Асамблеї, яке координує та визначає порядок денний чергової сесії.
Додамо
Екологічна асамблея збирається кожні два роки, щоб визначити пріоритети глобальної екологічної політики, розробити міжнародні екологічні стандарти та затвердити новий склад Бюро.