Украина впервые переговорила с Бухарестской девяткой восточного фланга НАТО. Те пообещали дополнительную поддержку

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в министерской встрече Бухарестской девятки НАТО. Это было первое участие главы украинской дипломатии в мероприятиях этого формата взаимодействия стран восточного фланга НАТО. Заявление по итогам переговоров сделали в МИД Украины в четверг, пишет УНН.

Цитата:

“Страны Бухарестской девятки НАТО предоставят Украине дополнительную поддержку в укреплении безопасности на фоне агрессивных действий РФ”, — цитирует МИД министра по итогам мероприятия.

Детали

Украинский министр принял участие в мероприятии по приглашению министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску. Сообщается, что во встрече также принял участие как специально приглашенный гость министр иностранных и европейских дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По информации дипведомства, Кулеба подробно проинформировал участников мероприятия о концентрации российских войск вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины. Министры согласились, что агрессивные действия Российской Федерации угрожают безопасности не только Украины, но и других стран Центральной Европы и евроатлантическому пространству в целом.

Во время встречи Кулеба выразил убеждение, что евроатлантическому сообществу пора перехватить инициативу в дискуссиях по европейской безопасности. По его мнению, недопустимо, когда “гарантий безопасности” требует от других страна, которая осуществила вооруженную агрессию и оккупацию территорий Украины, Грузии, Молдовы, осуществляет кибератаки, убивает политических оппонентов в странах НАТО и ЕС, распространяет дезинформацию, подрывает экономическую и финансовую стабильность.

В этом контексте Украина и ее партнеры скоординировали шаги для воплощения комплексного пакета сдерживания России от новой волны агрессии, который включает политический, экономический и безопасный аспекты.

Ряд членов Бухарестской девятки НАТО проинформировал, что на запрос нашего государства готовит решения, которые помогут усилить оборонные способности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины, сообщает пресс-служба МИД.

Справочно

Бухарестская девятка — международная инициатива девяти стран-членов НАТО в регионе Центральной Европы. В ее состав входят государства на восточном фланге НАТО: Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, Москва ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада в отношении "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

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