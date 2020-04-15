Украина требует от РФ освободить незаконно задержанных "украинских разведчиков"

"ФСБ России сообщила о задержании в Крыму "агентурной группы" Главного управления разведки МО Украины. Как утверждает ФСБ, в состав группы входила женщина-военнослужащий ВС РФ, которая якобы передавала сведения, содержащие государственную тайну, украинской стороне в 2017-2018 годах. А также гражданин Украины, который якобы работал на украинскую военную разведку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанных следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. "Гражданин Украины взят под стражу и сразу после ареста был этапирован в Московское СИЗО Лефортово. Женщине, с учетом наличия у нее несовершеннолетних детей, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По утверждению ФСБ, информация о деятельности задержанных была получена в рамках расследования дела Дениса Кашука, осужденного 6 апреля на три года и восемь месяцев за контрабанду и хранение взрывчатых веществ, которые он якобы сделал по заказу украинской разведки.

"Российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества. РФ должна прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, в частности незаконное преследование граждан, и безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в этот четверг или пятницу состоится очередной этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией.