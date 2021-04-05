Украина завоевала первое "золото" на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

Детали

Камила Конотоп завоевала звание чемпионки Европы среди женщин в в / к до 55 кг. В рывке украинка показала максимальный результат 95 килограммов (на пять больше, чем у ближайшей преследовательницы). А в толчке — 113 кг (на один больше другого места). Результат Конотоп по сумме двоеборья — 208 кг, что на 8 больше, чем в серебряного призера.

Кроме того отметим, что бронзовую награду завоевал украинец Дмитрий Вороновский в весе до 55 кг.

Справка

Конотом — трехкратная призер Евро среди юниоров — “бронза” 2016 (53 кг), “серебро” 2018 (53 кг), “золото” 2019 (55 кг).