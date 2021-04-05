Україна виборола перше “золото” на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Москві

Деталі

Каміла Конотоп виборола звання чемпіонки Європи серед жінок у в/к до 55 кг. У ривку українка показала максимальний результат 95 кілограмів (на п’ять більше, ніж у найближчої переслідувачки). А в поштовху — 113 кілограмів (на один більше від другого місця). Результат Конотоп за сумою двоборства — 208 кілограмів, що на 8 більше, ніж у срібної призерки.

Крім того відзначимо, що бронзову нагороду виборов українець Дмитро Вороновський у вазі до 55 кг.

Довідка

Коното — триразова призерка Євро серед юніорів — “бронза” 2016 року (53 кг), “срібло” 2018 (53 кг), “золото” 2019 (55 кг).