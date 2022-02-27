Украина в ООН: российский блицкриг в Украине не удался, за что руководство России мстит

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“Россия продолжает осуществлять агрессию несмотря на свой первоначальный план осуществления блицкрига. Этот блицкриг не удался и мы это все видим. Эта неудача подтолкнула безумное и запятнанное кровью руководство России начать обстрел критической инфраструктуры, места захоронения радиоактивных отходов как месть за отвагу и сопротивление украинского населения”, — сказал постпред.

“Тревожит то, что российский президент сегодня также решил начать ядерный шантаж, и мир должен воспринять эту угрозу очень серьезно”, — добавил дипломат.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.