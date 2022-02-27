Україна в ООН: російський бліцкриг в Україні не вдався, за що керівництво Росії мститься
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російський бліцкриг в Україні не вдався, тепер божевільне керівництво Росії обстрілює об’єкти критичної інфраструктури, місця захоронення радіоактивних відходів як помсту за відвагу і супротив українського населення. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання РБ ООН в неділю, пише УНН.
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“Росія продовжує здійснювати агресію не зважаючи на свій першопочатковий план здійснення бліцкригу. Цей бліцкриг не вдався і ми це всі бачимо. Ця невдача підштовхнула божевільне і зап’ятнане кров’ю керівництво Росії почати обстріл критичної інфраструктури, місця захоронення радіоактивних відходів як помсту за відвагу і супротив українського населення”, — сказав постпред.
“Тривожить те, що російський президент сьогодні також вирішив почати ядерний шантаж, і світ повинен сприйняти цю загрозу дуже серйозно”, — додав дипломат.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.