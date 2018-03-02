Украина вошла в топ-5 мирового рейтинга по баскетболу 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украина заняла высокое место в обновленном мировом рейтинге по баскетболу три на три, информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
"Желто-голубые" занимают 5-ю позицию в мировом и общем европейском рейтинге.
Мужчины занимают шестое место в мире и пятое в Европе. Женщины - третьи в мире и второе в Европе.
Примечательно, что в прошлом году мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 завоевала бронзовые медали чемпионата Европы, а наша женская команда получила аналогичные награды на чемпионате мира.
Напомним, что баскетбол 3х3 включили в Олимпийские игры в Токио 2020.