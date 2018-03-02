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Україна увійшла до топ-5 світового рейтингу з баскетболу 3х3

Київ • УНН

 • 8161 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна посіла високе місце в оновленому світовому рейтингу із баскетболу три на три, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

“Жовто-блакитні” мають 5-ту позицію у світовому та загальному європейському рейтингу.

Чоловіки посідають шосте місце в світі та п’яте в Європі. Жінки — треті в світі та другі в Європі.

Примітно, що минулого року чоловіча збірна України з баскетболу 3×3 виборола бронзові медалі чемпіонату Європи, а наша жіноча команда здобула аналогічні нагороди на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що баскетбол 3×3 включили в Олімпійські ігри у Токіо-2020.

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