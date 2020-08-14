Украина внимательно следит за развитием событий вокруг российских учений "Кавказ-2020" - Кулеба

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87869 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102702 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128004 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107999 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128274 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101441 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102225 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104077 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101967 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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Украина внимательно следит за развитием событий вокруг российских учений "Кавказ-2020" - Кулеба

Украина внимательно следит за развитием событий вокруг российских учений "Кавказ-2020" - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 16785 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина внимательно следит за развитием событий вокруг учений ВС России "Кавказ-2020". Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Украинскому радио", передает УНН.

На вопрос, как Украина на дипломатическом фронте готовится к российским учениям "Кавказ-2020", ведь, по мнению экспертов, они могут стать прикрытием для агрессии, Кулеба ответил: "Знаете, если с 2014 года какой-то опыт сформировался то - это опыт о том, что может произойти что-то в любой момент и ты должен быть всегда готовым к любому развитию событий. Поэтому мы ни преувеличиваем, ни приуменьшаем значения учений "Кавказ-2020". Внимательно следим за развитием событий, работаем с нашими партнерами, так же внимательно будем мониторить маневры Российских вооруженных сил".

По его словам, здесь задача не только для МИДа, а для Минобороны, для украинской разведки - для того, чтобы Украина была готова в военном плане к любому развитию событий.

Напомним, по информации разведки, стратегические командно-штабные учения ВС России "Кавказ-2020" создано для демонстрации военной мощи России, его следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

Как сообщалось в УНН, по данным разведки, в этом году стратегические командно-штабные учения вооруженных сил России "Кавказ-2020" пройдут на пограничных с Украиной территориях и в оккупированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

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