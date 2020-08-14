Україна уважно стежить за розвитком подій навколо російських навчань "Кавказ-2020" – Кулеба

На запитання, як Україна на дипломатичному фронті готується до російських навчань "Кавказ-2020", адже, на думку експертів, вони можуть стати прикриттям для агресії, Кулеба відповів: "Знаєте, якщо з 2014 року якийсь досвід сформувався то – це досвід про те, що може статися будь-що у будь-який момент і ти маєш бути завжди готовим до будь-якого розвитку подій. Тому ми ані перебільшуємо, ані применшуємо значення навчань "Кавказ-2020". Уважно стежимо за розвитком подій, працюємо з нашими партнерами, які так само уважно будемо моніторити маневри Російських збройних сил".

За його словами, тут задача не лише для МЗС, а для Міноборони, для української розвідки - для того, щоб Україна була готова у військовому плані до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, стратегічне командно-штабне навчання ЗС Росії "Кавказ-2020" створене для демонстрації воєнної могутності Росії, його слід розглядати як елемент тиску на нашу країну.

Як повідомлялося в УНН, за даними розвідки, цьогорічні стратегічні командно-штабні навчання збройних сил Росії "Кавказ-2020" пройдуть на прикордонних з Україною територіях та в окупованому Криму.