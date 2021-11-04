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Украина удерживается в ТОП-3 крупнейших поставщиков курятины в Европу

Киев • УНН

 • 21391 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украина занимает третье место в рейтинге экспортеров курятины в ЕС, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность ЕС.

Украина удерживается в ТОП-3 крупнейших поставщиков курятины в Европу

Детали

Так, в январе-августе 2021 года Украина экспортировала 61,2 тыс. тонн курятины в ЕС и заняла в рейтинге крупнейших поставщиков мяса птицы в Евросоюз 3-е место.

За год экспорт украинской курятины в ЕС “просел” на 12%.

Чуть больше Украины поставил странам ЕС Таиланд — 94,5 тыс. тонн, заняв второе место в рейтинге. За год экспорт таиландской курятины в ЕС упал на 2%.

Первое место занимает Бразилия, которая за 8 месяцев 2021-го года экспортировала 150,7 тыс. тонн мяса птицы соответственно.

Рост экспорта бразильской курятины в ЕС составил 1,2%.

К теме

Крупнейший отечественный производитель и экспортер курятины — компания МХП (Наша Ряба) — обнародовала операционные результаты, где сообщила об увеличении экспорта. За 9 месяцев 2021 года компания поставила за рубеж 300 тысяч тонн курятины, что на 8% больше, чем в прошлом году.

В МХП отмечают, что имеют международный сертификат BRC, который позволяет положить продукцию на полке мировых магазинов.

К тому же это единственный производитель курятины в Украине, который прошел независимое тестирование на отсутствие антибиотиков.

Украинские Национальные Новости

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