Україна утримується у ТОП- 3 найбільших постачальників курятини в Європу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Україна посідає третє місце в рейтингу експортерів курятини у ЄС, передає УНН з посиланням на статистичну звітність ЄС.
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Так, у січні-серпні 2021 року Україна експортувала 61,2 тис. тонн курятини до ЄС і зайняла в рейтингу найбільших постачальників м’яса птиці в Євросоюз 3-е місце.
За рік експорт української курятини в ЄС “просів” на 12%.
Трохи більше України поставив країнам ЄС Таїланд — 94,5 тис. тонн, посівши друге місце в рейтингу. За рік експорт таїландської курятини до ЄС впав на 2%.
Перше місце займає Бразилія, яка за 8 місяців 2021-го року експортувала 150,7 тис. тонн м’яса птиці відповідно.
Зростання експорту бразильської курятини до ЄС склало 1,2%.
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Найбільший вітчизняний виробник і експортер курятини — компанія МХП (Наша Ряба)- оприлюднила операційні результати, де повідомила про збільшення експорту. За 9 місяців 2021 року компанія поставила за кордон 300 тисяч тонн курятини, що на 8% більше, ніж торік.
В МХП зазначають, що мають міжнародний сертифікат BRC, який дозволяє покласти продукцію на полиці світових магазинів.
До того ж це єдиний виробник курятини в Україні, який пройшов незалежне тестування на відсутність антибіотиків.