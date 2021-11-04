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Україна утримується у ТОП- 3 найбільших постачальників курятини в Європу

Київ • УНН

 • 21391 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Україна посідає третє місце в рейтингу експортерів курятини у ЄС, передає УНН з посиланням на статистичну звітність ЄС.

Україна утримується у ТОП- 3 найбільших постачальників курятини в Європу

Деталі

Так, у січні-серпні 2021 року Україна експортувала 61,2 тис. тонн курятини до ЄС і зайняла в рейтингу найбільших постачальників м’яса птиці в Євросоюз 3-е місце.

За рік експорт української курятини в ЄС “просів” на 12%.

Трохи більше України поставив країнам ЄС Таїланд — 94,5 тис. тонн, посівши друге місце в рейтингу. За рік експорт таїландської курятини до ЄС впав на 2%.

Перше місце займає Бразилія, яка за 8 місяців 2021-го року експортувала 150,7 тис. тонн м’яса птиці відповідно.

Зростання експорту бразильської курятини до ЄС склало 1,2%.

До теми

Найбільший вітчизняний виробник і експортер курятини — компанія МХП (Наша Ряба)- оприлюднила операційні результати, де повідомила про збільшення експорту. За 9 місяців 2021 року компанія поставила за кордон 300 тисяч тонн курятини, що на 8% більше, ніж торік.

В МХП зазначають, що мають міжнародний сертифікат BRC, який дозволяє покласти продукцію на полиці світових магазинів.

До того ж це єдиний виробник курятини в Україні, який пройшов незалежне тестування на відсутність антибіотиків.

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