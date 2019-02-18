Украина удержала статус нетто-экпортера курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украина наращивает экспорт курятины. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Только в январе 2019 года украинские птицеводы экспортировали 29,2 тыс. тонн продукта общей стоимостью 38,8 млн долл. При этом, за месяц в Украину завезли 11,6 тыс. тонн курятины общей стоимостью 4,6 млн долл. То есть, экспорт продукта Украины превышает импорт в 2,6 раза (в весовом выражении).
ТОП-потребителями украинского продукта является Саудовская Аравия, Нидерланды и Словакия.
В частности, в январе Украина поставила в Саудовскую Аравию курятины на 7,9 тыс. долл. В то же время, Нидерланды купили украинского мяса птицы на 6,8 тыс. долл., словаки - на 4,4 тыс. долл.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.
Основной экспортер Украины - агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.