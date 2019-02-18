Украина удержала статус нетто-экпортера курятины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59315 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79656 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129885 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129927 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129544 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124960 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160531 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117818 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141419 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145271 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Украина удержала статус нетто-экпортера курятины

Украина удержала статус нетто-экпортера курятины

Киев  •  УНН

 • 5790 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украина наращивает экспорт курятины. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

Только в январе 2019 года украинские птицеводы экспортировали 29,2 тыс. тонн продукта общей стоимостью 38,8 млн долл. При этом, за месяц в Украину завезли 11,6 тыс. тонн курятины общей стоимостью 4,6 млн долл. То есть, экспорт продукта Украины превышает импорт в 2,6 раза (в весовом выражении).

ТОП-потребителями украинского продукта является Саудовская Аравия, Нидерланды и Словакия.

В частности, в январе Украина поставила в Саудовскую Аравию курятины на 7,9 тыс. долл. В то же время, Нидерланды купили украинского мяса птицы на 6,8 тыс. долл., словаки - на 4,4 тыс. долл.

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.

Основной экспортер Украины - агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.

Украинские Национальные Новости

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