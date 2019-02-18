Україна утримала статус нетто-екпортера курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Україна нарощує експорт курятини. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Лише у січні 2019 року українські птахівники експортували 29,2 тис. тонн продукту загальною вартістю 38,8 млн дол. При цьому, за місяць в Україну завезли 11,6 тис. тонн курятини загальною вартістю 4,6 млн дол. Тобто, експорт продукту Україною перевищує імпорт у 2,6 раза (у ваговому виразі).
ТОП-споживачами українського продукту є Саудівська Аравія, Нідерланди та Словаччина.
Зокрема, у січні Україна поставила до Саудівської Аравії курятини на 7,9 тис. дол. Водночас, Нідерланди купили українського м'яса птиці на 6,8 тис. дол., словаки – на 4,4 тис. дол.
Раніше УНН повідомляв, що торік Україна піднялася на 6-е місце у світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.
Основний експортер Україні - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії у загальному експорті продукту становить 88%.