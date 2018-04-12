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Украина вдвое увеличила импорт нефтепродуктов из России и Беларуси

Украина вдвое увеличила импорт нефтепродуктов из России и Беларуси

Киев  •  УНН

 • 17431 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В течение 2015-2017 годов Украина вдвое увеличила импорт дизтоплива из России и бензина из Беларуси, передает УНН со ссылкой на сообщение “Держзовнішінформу”.

“Анализ географической структуры импорта дизельного топлива за период 2015-2017 годов демонстрирует существенное увеличение объемов импорта дизельного топлива из Беларуси, Литвы, Туркменистана и двукратное увеличение — из РФ. Также двукратное увеличение объемов импорта бензина наблюдается из Беларуси — в 2015 году было импортировано 621 тыс. тонн, в 2016-м — около 1,2 млн тонн, в 2017 году — почти 1 млн тонн, что составляет около 80% от всего импорта бензинов в Украине”, - говорится в сообщении.

Как отметили эксперты, вследствие сокращения объемов переработки нефти, что обусловлено затяжным периодом поставки значительных объемов “транзитных импортных” серых нефтепродуктов, который привел к остановке работы большей части украинских НПЗ, спрос на украинском рынке в нефтепродуктах удовлетворяется за счет импорта в основном из Беларуси, Литвы, Российской Федерации, Польши и т.д.

Кроме того, фактическое отсутствие производства в Украине необходимых объемов нефтепродуктов, привело к тому, что цены на импортные нефтепродукты при поставках в Украину формируются с премией к котировкам. Таким образом, кризисное состояние в украинской нефтеперерабатывающей отрасли приводит к более высоким ценам на нефтепродукты для конечного потребителя (по оценкам, разница составляет 20-50 долларов/тонна). Кроме того, эта премия к цене не остается в Украине и не направляется на развитие экономики.

Напомним, 78,6% импортных поставок антрацита в Украине осуществлялись из России.

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