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Україна удвічі збільшила імпорт нафтопродуктів з Росії та Білорусі

Україна удвічі збільшила імпорт нафтопродуктів з Росії та Білорусі

Київ • УНН

 • 17441 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Протягом 2015-2017 років Україна удвічі збільшила імпорт дизпалива з Росії та бензину з Білорусі, передає УНН з посиланням на повідомлення “Держзовнішінформу”.

“Аналіз географічної структури імпорту дизельного пального за період 2015-2017 років демонструє суттєве збільшення обсягів імпорту дизельного пального з Білорусі, Литви, Туркменістану та двократне збільшення — з РФ. Також двократне збільшення обсягів імпорту бензину спостерігається з Білорусі — в 2015 році було імпортовано 621 тис. тонн, у 2016-му — близько 1,2 млн тонн, у 2017 році — майже 1 млн тонн, що становить близько 80% від всього імпорту бензинів в Україну”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили експерти, унаслідок скорочення обсягів переробки нафти, що обумовлено затяжним періодом постачання значних обсягів “транзитних імпортних” сірих нафтопродуктів, який призвів до зупинення роботи більшої частини українських НПЗ, попит на українському ринку в нафтопродуктах задовольняється за рахунок імпорту в основному з Білорусі, Литви, Російської Федерації, Польщі тощо.

Крім того, фактична відсутність виробництва в Україні необхідних обсягів нафтопродуктів, призвела до того, що ціни на імпортні нафтопродукти при постачанні в Україну формуються з премією до котирувань. Таким чином, кризовий стан в українській нафтопереробній галузі призводить до більш високих цін на нафтопродукти для кінцевого споживача (за оцінками, різниця становить 20-50 доларів/тонна). Окрім того, ця премія до ціни не залишається в Україні та не спрямовується на розвиток економіки.

Нагадаємо, 78,6% імпортних постачань антрациту в Україну здійснювались з Росії.

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