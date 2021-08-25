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Украина в этом сезоне отправила на экспорт уже 6,5 млн тонн зерновых

Украина в этом сезоне отправила на экспорт уже 6,5 млн тонн зерновых

Киев  •  УНН

 • 13520 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украина в 2021/22 маркетинговом году, который начался в июле, экспортировала почти 6,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики, передает УНН.

Детали

По приведенным данным ГФС, по состоянию на 25 августа, в 2021/22 маркетинговом году Украина экспортировала 6,488 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 127 тыс. т, или на 2% больше, чем на аналогичную дату 2020/21 МГ.

В частности, в 2020/21 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы - 3,127 млн тонн;
  • ячменя - 2,164 млн тонн;
  • ржи - 6,8 тыс. тонн;
  • кукурузы - 1,172 млн тонн.

Экспорт муки достиг уже 19,3 тыс. тонн.

Справка

По данным министерства, экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2020/21 МГ достиг 44,718 млн тонн.

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