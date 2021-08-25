Україна цього сезону відправила на експорт уже 6,5 млн тонн зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Україна у 2021/22 маркетинговому році, що розпочався в липні, експортувала майже 6,5 млн тонн зернових та зернобобових культур. Про це свідчать дані Мінагрополітики, передає УНН.
Деталі
За наведеними даними ДФС, станом на 25 серпня, у 2021/22 маркетинговому році Україна експортувала 6,488 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 127 тис. т, або на 2% більше, ніж на аналогічну дату 2020/21 МР.
Зокрема у 2020/21 МР на експорт вже відправлено:
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- пшениці - 3,127 млн тонн;
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- ячменю - 2,164 млн тонн;
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- жита - 6,8 тис. тонн;
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- кукурудзи - 1,172 млн тонн.
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Експорт борошна сягнув уже 19,3 тис. тонн.
Довідково
За даними міністерства, експорт зернових і зернобобових культур у 2020/21 МР сягнув 44,718 млн тонн.